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Футболистов на ЧМ-2018 атаковали насекомые. Видео

Футболистов на ЧМ-2018 атаковали насекомые. ВидеоИгроки, фаны и журналисты, которые прибыли в Волгоград, были шокированы количеством мошкары, которая атаковала город.

В понедельник, 18 июня, в российском Волгограде, который страдает от нашествия насекомых, состоялся первый матч ЧМ-2018.

В поединке между сборными Англии и Туниса, нелегкую победу все-таки удалось удержать сборной Объединенного Королевства. Матч закончился со счетом 2:1, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Накануне поединка игроки, фаны и журналисты, которые прибыли в Волгоград, были шокированы количеством мошкары, которая атаковала город.

Из-за нашествия насекомых спортсменам раздали специальные спреи, которыми они обрызгивались даже на поле.

Болельщикам даже разрешили проносить баллончики с репеллентами в фан-зону, хотя в других городах правилами это запрещено.

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Журналистка немецкого телеканала ARD, чтобы защититься от насекомых, вела включения с "Волгоград-Арены" в антимоскитной маске.

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 Теги: ЧМ-2018, насекомые, видео

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Сегодня, 16:50 » Автор: Богдан Процив
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