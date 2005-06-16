Раздел: Видеоновости
Футболистов на ЧМ-2018 атаковали насекомые. Видео
Игроки, фаны и журналисты, которые прибыли в Волгоград, были шокированы количеством мошкары, которая атаковала город.
В понедельник, 18 июня, в российском Волгограде, который страдает от нашествия насекомых, состоялся первый матч ЧМ-2018.
В поединке между сборными Англии и Туниса, нелегкую победу все-таки удалось удержать сборной Объединенного Королевства. Матч закончился со счетом 2:1, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Накануне поединка игроки, фаны и журналисты, которые прибыли в Волгоград, были шокированы количеством мошкары, которая атаковала город.
Из-за нашествия насекомых спортсменам раздали специальные спреи, которыми они обрызгивались даже на поле.
Болельщикам даже разрешили проносить баллончики с репеллентами в фан-зону, хотя в других городах правилами это запрещено.
Читайте также: В Киеве мужчина дерзко ограбил ювелирный магазин. Видео
Журналистка немецкого телеканала ARD, чтобы защититься от насекомых, вела включения с "Волгоград-Арены" в антимоскитной маске.
В понедельник, 18 июня, в российском Волгограде, который страдает от нашествия насекомых, состоялся первый матч ЧМ-2018.
В поединке между сборными Англии и Туниса, нелегкую победу все-таки удалось удержать сборной Объединенного Королевства. Матч закончился со счетом 2:1, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Накануне поединка игроки, фаны и журналисты, которые прибыли в Волгоград, были шокированы количеством мошкары, которая атаковала город.
Из-за нашествия насекомых спортсменам раздали специальные спреи, которыми они обрызгивались даже на поле.
Болельщикам даже разрешили проносить баллончики с репеллентами в фан-зону, хотя в других городах правилами это запрещено.
Читайте также: В Киеве мужчина дерзко ограбил ювелирный магазин. Видео
Журналистка немецкого телеканала ARD, чтобы защититься от насекомых, вела включения с "Волгоград-Арены" в антимоскитной маске.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1144
0
Также советуем посмотреть
- Спящий на посту представитель ОБСЕ вызвал массу насмешек
- Число пострадавших в ходе столкновений у Рады возросло
- «Мордор» необходимо уничтожить
- Боевики подожгли склад боеприпасов на Донбассе
- Новый курс на Венесуэлу
- Вечер удался: этих ежиков пришлось лечить от похмелья
- Протестующие у Рады начали постепенно расходиться
- В які ігри грають українці
- Не будем мешать Путину
- Силы зла в России гораздо изобретательнее
- Курица прославилась на весь мир, выбрав необычное место для сна
- После тяжелой болезни умер Иван Драч
- Головна біда України – депутати з дефіцитом йоду
- Любити дітей і батьків треба рівнозначно
- «Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечением
- Госдеп приравнял Крым и Чечню
- Форму забыл надеть: Сеть потешается над нелепой фоткой боевиков «ДНР»
- Боевики в Донецке создали «концлагерь»
- Борьба с ЛГБТ – удобная повестка для авторитарного режима
- В Париже мальчик родился в метро, обеспечив себя бесплатным проездным до
- Миссия ОБСЕ сообщила об оружии сепаратистов на Донбассе
- Антикоррупционный президент и напряженный премьер
- Британец случайно заснял на камеру «полтергейст»
- "Ростов поплыл": чем "аукнулось" отсутствие биотуалетов на ЧМ-2018
- Бойовики свідомо стріляють з житлових районів
- Украинские военные уничтожили броневик и грузовик боевиков
- Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
- Венгрия может снять блокирование комиссии Украина-НАТО
- Гройсман объявил охоту на контрабанду
- Забавные коты, над окрасом которых природа решила пошутить
Оставьте свой комментарий