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В сети показали видео катастрофического наводнения в Мичигане. Видео

В сети показали видео катастрофического наводнения в Мичигане. Видео

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