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В сети показали видео катастрофического наводнения в Мичигане. Видео

В сети показали видео катастрофического наводнения в Мичигане. ВидеоПострадали множество домов и людей.

Губернатор штата Мичиган объявил режим стихийного бедствия из-за масштабного наводнения и разрушений, вызванных стихией.
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений, один человек погиб.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Губернатор Снайдер объявил режим стихийного бедствия в округах Хоутон и Меномини после того, как на них обрушились сильные дожди, что привело к повсеместным убыткам, вызванных наводнениями. Также сообщается о погибшем 75-летнем мужчине в Висконсине, его смерть связана с наводнениями. В Мичигане было зарегистрировано не менее 60 провалов. Военнослужащие Национальной гвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов.

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"Большинство из нас даже не могут дойти домой, дороги разрушаются, мосты разрушены, дороги покрыты водой", - заявил один из жителей штата Мичиган. Отмечается, что на озере Линден затоплены скважины, а к северу от города Сент-Пол была полностью размыта государственная автострада 23. Решается вопрос об эвакуации населения.



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 Теги: Мичиган, видео, наводнение

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Сегодня, 19:59 » Автор: Едгар Букмирза
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