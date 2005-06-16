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В сети показали видео катастрофического наводнения в Мичигане. Видео
Пострадали множество домов и людей.
Губернатор штата Мичиган объявил режим стихийного бедствия из-за масштабного наводнения и разрушений, вызванных стихией.
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений, один человек погиб.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Губернатор Снайдер объявил режим стихийного бедствия в округах Хоутон и Меномини после того, как на них обрушились сильные дожди, что привело к повсеместным убыткам, вызванных наводнениями. Также сообщается о погибшем 75-летнем мужчине в Висконсине, его смерть связана с наводнениями. В Мичигане было зарегистрировано не менее 60 провалов. Военнослужащие Национальной гвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов.
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"Большинство из нас даже не могут дойти домой, дороги разрушаются, мосты разрушены, дороги покрыты водой", - заявил один из жителей штата Мичиган. Отмечается, что на озере Линден затоплены скважины, а к северу от города Сент-Пол была полностью размыта государственная автострада 23. Решается вопрос об эвакуации населения.
Губернатор штата Мичиган объявил режим стихийного бедствия из-за масштабного наводнения и разрушений, вызванных стихией.
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений, один человек погиб.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Губернатор Снайдер объявил режим стихийного бедствия в округах Хоутон и Меномини после того, как на них обрушились сильные дожди, что привело к повсеместным убыткам, вызванных наводнениями. Также сообщается о погибшем 75-летнем мужчине в Висконсине, его смерть связана с наводнениями. В Мичигане было зарегистрировано не менее 60 провалов. Военнослужащие Национальной гвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов.
Читайте также: Журналисты показали последствия наводнения в Ахтырке. Видео
"Большинство из нас даже не могут дойти домой, дороги разрушаются, мосты разрушены, дороги покрыты водой", - заявил один из жителей штата Мичиган. Отмечается, что на озере Линден затоплены скважины, а к северу от города Сент-Пол была полностью размыта государственная автострада 23. Решается вопрос об эвакуации населения.
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