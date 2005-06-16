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Двое мужчин подорвались на гранате в прямом эфире. Видео

Двое мужчин подорвались на гранате в прямом эфире. ВидеоДва выпивших друга демонстрировали гранату “РГД-5”.

С помощью мобильного телефона двое мужчин демонстрировали гранату “РГД-5” и подорвались прямо во время он-лайн трансляции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Два выпивших друга при помощи мобильного телефона проводили он-лайн трансляцию в одной из социальных сетей - демонстрировали гранату “РГД-5”, тротиловую шашку и детонатор.

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В результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами произошёл взрыв. 25-летний житель села Большая Солтанивка Васильковського района получил тяжелые травмы: рваную рану, а также ему было ампутировано предплечье левой руки.

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 Теги: Видео, РГД-5

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Сегодня, 23:15 » Автор: Едгар Букмирза
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