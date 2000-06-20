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Во Львове судили анестезиолога, чьи действия привели к смерти. Видео

Во Львове судили анестезиолога, чьи действия привели к смерти. Видео Родственникам погибшего присудили компенсацию в размере 500 тыс.грн.

Суд обязал львовскую областную клиническую больницу выплатить полмиллиона гривен компенсации родственникам пациента, умершего во время операции в 2014 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.

Кроме того Фемида определила 5 лет лишения свободы анестезиологу, которую признали виновной в смерти 45-летнего мужчины. Однако ее освободили от наказания по завершению сроков давности - четыре года длилась судебная тяжба.

Светлана Семина держит в руках фото своего 45-летнего сына Виктора. Это одна из последних его фотографий. Четыре года назад летом он удалил зуб мудрости, после этого ему стало плохо. "Он говорит, мне нечем дышать, у меня опухло горло. Отек увеличивался, они пришли в челюстную хирургию, дежурный врач посмотрел и сказал:" Ой, да тут нечего делать, это операция на 15 минут. Мы вам надкожное вскрытие сделаем, гной выпустим и все будет хорошо", - вспоминает мать погибшего.

У Виктора Семина медики диагностировали одонтогенную флегмону - гнойное воспаление полости рта. Виктор умер во время интубации - введение особой трубки в трахею для механической вентиляции легких.

"Нам ответили, что брат умер. Что не смогли заинтубировать, у него слишком короткая и очень мускулистая шея. И поэтому они ничего не могли сделать", - рассказывает сестра умершего Татьяна Иваненко. К смерти Виктора привели непрофессиональные действия анестезиолога, убеждают родные покойника: "Вывод всех экспертов - это механическая асфиксия, причиненная врачом-анестезиологом. Неправильно сделал анестезию - вот мой брат от этого задохнулся".

Четыре года Семина добивались вердикта суда. "Сложность медицинских дел в чем? Задействовано большое количество медработников, а чтобы человека привлечь к уголовной ответственности, приговор принять, то суду важно установить, что именно эти действия привели к смерти", - объясняет адвокат потерпевших Ирина Сенюта.

Врач анестезиолог убеждает, все делала по медицинским протоколам: "Есть случаи, когда больного просто невозможно интубировать. Это известно в медицине. Позвала на консультацию других специалистов, которые должны в случае необходимости помочь".

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Шевченковский районный суд признал анестезиолога виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и приговорил к 5-летнему заключению. Но медика освободили от наказания по истечению срока давности. Также Фемида удовлетворила гражданский иск родных умершего. Областная клиническая больница должна выплатить компенсацию в размере 500 тыс.грн.

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 Теги: анестезиолог, суд

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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