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Netflix показал трейлер нового сериала о виртуальной реальности. Видео

Netflix показал трейлер нового сериала о виртуальной реальности. Видео Сериал похож на "Первому игроку приготовиться".

По сюжету главная героиня по имени Лейла увлекается очень реалистичной VR-игрой, где заводит себе подругу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Та знакомит ее с темными секретами виртуального мира, после чего исчезает. Девушка берется выяснить, что же случилось.

Сериал является экранизацией одноименного романа Лотти Могач и будет совмещать съемки с живыми актерами и CGI-графику.

Производством сериала занимались творцы известного Skins. Главные роли сыграли Таллла Роуз Хаддон, Симона Браун, Мэттью Берд, Мэттью Обри, Харука Абе и другие.

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Выход первого сезона, состоящего из 6 эпизодов, намечен на 29 июня.

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 Теги: Netflix, сериал

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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