Так выглядят бои и быт военных в авдеевской промзоне. Видео

В Сети появилось видео с песней про Авдеевку и кадрами реальных боёв.



В сети появилось видео с позиций сил ООС в районе Авдеевке, на котором запечетлены зрелищные кадры боев, сообщает



Соответствующее видео опубликовано на YouTube во вторник, 19 июня.



На кадрах можно увидеть в каких спартанских и жестких условиях приходится находиться украинским бойцам на передовой, каждый день пытаясь противостоять провокациям противника.



При этом, каждый из них не знает, сможет дожить до завтра или нет.



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И каждый из них живет лишь одной надеждой, что скоро вернется домой.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети появилось видео с позиций сил ООС в районе Авдеевке, на котором запечетлены зрелищные кадры боев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Соответствующее видео опубликовано на YouTube во вторник, 19 июня.На кадрах можно увидеть в каких спартанских и жестких условиях приходится находиться украинским бойцам на передовой, каждый день пытаясь противостоять провокациям противника.При этом, каждый из них не знает, сможет дожить до завтра или нет.И каждый из них живет лишь одной надеждой, что скоро вернется домой.



