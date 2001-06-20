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Раздел: Видеоновости  
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Так выглядят бои и быт военных в авдеевской промзоне. Видео

Так выглядят бои и быт военных в авдеевской промзоне. Видео В Сети появилось видео с песней про Авдеевку и кадрами реальных боёв.

В сети появилось видео с позиций сил ООС в районе Авдеевке, на котором запечетлены зрелищные кадры боев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube во вторник, 19 июня.

На кадрах можно увидеть в каких спартанских и жестких условиях приходится находиться украинским бойцам на передовой, каждый день пытаясь противостоять провокациям противника.

При этом, каждый из них не знает, сможет дожить до завтра или нет.

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И каждый из них живет лишь одной надеждой, что скоро вернется домой.

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 Теги: Авдеевка, бои, видео

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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