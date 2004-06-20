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Бейонсе и Джей-Зи сняли клип в Лувре. Видео
Супружеская чета радует фанатов своей музыкой уже больше 10 лет.
36-летняя Бейонсе и 48-летний Джей-Зи объявили о выходе нового совместного альбома, а также представили клип на песню Apeshit, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Проект называется The Carters, поскольку настоящее имя рэпера — Шон Картер. И именно фамилию Картер носят все три ребенка супругов.
Первая песня с альбома получила название Apeshit. В переводе с английского — это крайняя форма проявления гнева у человека. Клип на композицию получился крайне провокационным: съемки видео проходили в главном музее Франции — Лувре. Ролик уже набрал более 18 миллионов просмотров.
Супружеская чета радует фанатов своей музыкой уже больше 10 лет. В апреле этого года они отметили очередной юбилей со дня свадьбы. Все помнят и любят их хит Crazy in Love, но времена изменились, а вместе с тем на смену моде на R&B пришел тренд на остросоциальный рэп.
В своем альбоме Lemonade, который вышел в 2016 году, Бейонсе читала тексты о том, что она гордится своим афроамериканским происхождением.
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Новая же песня Apeshit посвящена похожим проблемам: Джей-Зи на протяжении всей песни приводит метафоры с гориллой, что в некотором смысле является противопоставлением расовой ненависти, с которой ему часто приходилось сталкиваться со стороны других людей.
36-летняя Бейонсе и 48-летний Джей-Зи объявили о выходе нового совместного альбома, а также представили клип на песню Apeshit, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Проект называется The Carters, поскольку настоящее имя рэпера — Шон Картер. И именно фамилию Картер носят все три ребенка супругов.
Первая песня с альбома получила название Apeshit. В переводе с английского — это крайняя форма проявления гнева у человека. Клип на композицию получился крайне провокационным: съемки видео проходили в главном музее Франции — Лувре. Ролик уже набрал более 18 миллионов просмотров.
Супружеская чета радует фанатов своей музыкой уже больше 10 лет. В апреле этого года они отметили очередной юбилей со дня свадьбы. Все помнят и любят их хит Crazy in Love, но времена изменились, а вместе с тем на смену моде на R&B пришел тренд на остросоциальный рэп.
В своем альбоме Lemonade, который вышел в 2016 году, Бейонсе читала тексты о том, что она гордится своим афроамериканским происхождением.
Читайте также: Netflix показал трейлер нового сериала о виртуальной реальности. Видео
Новая же песня Apeshit посвящена похожим проблемам: Джей-Зи на протяжении всей песни приводит метафоры с гориллой, что в некотором смысле является противопоставлением расовой ненависти, с которой ему часто приходилось сталкиваться со стороны других людей.
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