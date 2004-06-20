» » Бейонсе и Джей-Зи сняли клип в Лувре. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Бейонсе и Джей-Зи сняли клип в Лувре. Видео

Бейонсе и Джей-Зи сняли клип в Лувре. Видео Супружеская чета радует фанатов своей музыкой уже больше 10 лет.

36-летняя Бейонсе и 48-летний Джей-Зи объявили о выходе нового совместного альбома, а также представили клип на песню Apeshit, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Проект называется The Carters, поскольку настоящее имя рэпера — Шон Картер. И именно фамилию Картер носят все три ребенка супругов.

Первая песня с альбома получила название Apeshit. В переводе с английского — это крайняя форма проявления гнева у человека. Клип на композицию получился крайне провокационным: съемки видео проходили в главном музее Франции — Лувре. Ролик уже набрал более 18 миллионов просмотров.

Супружеская чета радует фанатов своей музыкой уже больше 10 лет. В апреле этого года они отметили очередной юбилей со дня свадьбы. Все помнят и любят их хит Crazy in Love, но времена изменились, а вместе с тем на смену моде на R&B пришел тренд на остросоциальный рэп.

В своем альбоме Lemonade, который вышел в 2016 году, Бейонсе читала тексты о том, что она гордится своим афроамериканским происхождением.

Читайте также: Netflix показал трейлер нового сериала о виртуальной реальности. Видео

Новая же песня Apeshit посвящена похожим проблемам: Джей-Зи на протяжении всей песни приводит метафоры с гориллой, что в некотором смысле является противопоставлением расовой ненависти, с которой ему часто приходилось сталкиваться со стороны других людей.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Бейонсе, Джей-Зи, Лувр

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     422
     0

Похожие новости по теме

Пародия на клип Бейонсе Пародия на клип Бейонсе "Hold up" повеселила сеть. Видео

В желтом платье он точно копировал движения поп-дивы из клипа.

MTV объявил лучший клип года. Видео MTV объявил лучший клип года. Видео

Клип Formation певицы Beyonce признали лучшим в этом году.

Знаменитый комик постебался над новым клипом Бейонсе. Видео Знаменитый комик постебался над новым клипом Бейонсе. Видео

Комик Джеймс Корден в пародии на клип Бейонсе Lemonade высмеял Трампа.

Radiohead выпустили клип на песню «Burn The Witch». Видео Radiohead выпустили клип на песню «Burn The Witch». Видео

Никаких других подробностей о новом альбоме группы пока не поступало.

Леона Льюис представила новый клип Леона Льюис представила новый клип "Thunder". Видео

Певица представила новый сингл «Thunder».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх