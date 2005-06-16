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Хозяйка забитой мусором квартиры сгорела на пожаре в Днепре. Видео

Хозяйка забитой мусором квартиры сгорела на пожаре в Днепре. Видео Причины возгорания в захламленном помещении пока выясняются.

19 июня в 23:43 в Службу спасения «101» сообщили о пожаре в квартире 9-этажного жилого дома по улице Данилы Нечая, Шевченковского района города Днепр, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Наш Репортер.

По указанному адресу были направлены спасатели 1,5,19 государственных пожарно-спасательных частей, информирует сайт ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Горела квартира, расположенная на восьмом этаже дома. Во время пожара было обнаружено тело хозяйки квартиры, 1953 года рождения

Горел мусор в жилой комнате. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожар локализован в 00:41 и в 00:47 ликвидирован.

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Что стало причиной возникновения происшествия, устанавливают правоохранительные органы.

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 Теги: Днепр, пожар, мусор

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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