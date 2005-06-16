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Неизвестные напали на украинских пограничников. Видео

Неизвестные напали на украинских пограничников. ВидеоПограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей.

Во вторник, 19 июня, около 16.00, в Красноильске (Сторожинецкий район, Черновицкая область) около двадцати человек напали на сотрудников пограничной службы, в результате чего получил ранение местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей", - говорится в сообщении.

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На данный момент пострадавший доставлен в местную больницу.

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 Теги: пограничники, нападение, видео

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Сегодня, 10:20 » Автор: Богдан Процив
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кент  
Сегодня, 10:36

правильно сделали пограничники,мурло надо ставить в стойло.

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