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Украинские военные на Луганщине продвинулись вперед. Видео

Украинские военные на Луганщине продвинулись вперед. ВидеоВоенные выполняли боевую задачу в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности.

Украинские военные продвинулись вперед на два километра возле села Желобок в Луганской области и заняли новые позиции в "серой зоне". Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в среду, 20 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"С началом операции Объединенных сил было принято решение о повышении устойчивости обороны и усовершенствовании первого оборонительного рубежа. Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для частей, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была не простой, поскольку противник постоянно вел разведку и открывал огонь.

"Несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена. Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме", – добавили военные.

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По их словам, задача выполнялась в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. ВСУ не понесли потерь.

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 Теги: ВСУ, ООС, видео

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Сегодня, 12:07 » Автор: Богдан Процив
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