Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В США министра прогнали из мексиканского ресторана. Видео

В США министра прогнали из мексиканского ресторана. Видео

Похожие новости по теме

Кадры столкновений в Харьковском горсовете. Видео В Харьковском горсовете распылили газ и зажгли дымовые шашки.

Во Львове неизвестные оккупировали известный ресторан. Видео Сегодня во Львове неизвестные люди захватили ресторан в центре города.