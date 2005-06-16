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В США министра прогнали из мексиканского ресторана. Видео
Люди вошли в ресторан Cocina Mexicana и стали высказывать свое возмущение разлучением детей и родителей на границе.
В США группа граждан, недовольная политикой "нулевой толерантности" к мигрантам, прервала обед министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане вблизи Белого дома. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, люди вошли в ресторан Cocina Mexicana и стали высказывать свое возмущение разлучением детей и родителей на границе.
"Как вы можете наслаждаться обедом в мексиканском ресторане после того, как депортировали и посадили в тюрьмы десятки тысяч людей, которые приехали в США в поисках убежища?" - заявил один из присутствующих.
Они призвали прекратить политику, из-за которой с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.
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Нильсен была вынуждена уйти из заведения. Ее пресс-секретарь сказала, что во время рабочего обеда к министру подошла группа протестующих, которая "разделяет ее озабоченность в отношении нынешних миграционных законов, которые привели к кризису на южной границе США".
В США группа граждан, недовольная политикой "нулевой толерантности" к мигрантам, прервала обед министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане вблизи Белого дома. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, люди вошли в ресторан Cocina Mexicana и стали высказывать свое возмущение разлучением детей и родителей на границе.
"Как вы можете наслаждаться обедом в мексиканском ресторане после того, как депортировали и посадили в тюрьмы десятки тысяч людей, которые приехали в США в поисках убежища?" - заявил один из присутствующих.
Они призвали прекратить политику, из-за которой с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.
Читайте также: Кадры столкновений в Харьковском горсовете. Видео
Нильсен была вынуждена уйти из заведения. Ее пресс-секретарь сказала, что во время рабочего обеда к министру подошла группа протестующих, которая "разделяет ее озабоченность в отношении нынешних миграционных законов, которые привели к кризису на южной границе США".
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