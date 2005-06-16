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В Киевской области горит крыша пятиэтажного жилого дома. Видео

В Киевской области горит крыша пятиэтажного жилого дома. ВидеоНа месте происшествия находятся работники медицинской службы, полицейские.

В Броварах Киевской области горит крыша пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Жильцов дома эвакуируют.

Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции. На месте происшествия также находятся работники медицинской службы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.

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 Теги: пожар, видео, дом

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Сегодня, 15:07 » Автор: Богдан Процив
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