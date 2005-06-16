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В Киевской области горит крыша пятиэтажного жилого дома. Видео
На месте происшествия находятся работники медицинской службы, полицейские.
В Броварах Киевской области горит крыша пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Жильцов дома эвакуируют.
Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции. На месте происшествия также находятся работники медицинской службы.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.
В Броварах Киевской области горит крыша пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Жильцов дома эвакуируют.
Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции. На месте происшествия также находятся работники медицинской службы.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Читайте также: В США министра прогнали из мексиканского ресторана. Видео
Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.
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