» » На окраинах оккупированной Горловки идут бои. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

На окраинах оккупированной Горловки идут бои. Видео

На окраинах оккупированной Горловки идут бои. ВидеоСейчас позиционная война сменяется горячими перестрелками в бывшей серой зоне.

На окраинах оккупированной Горловки идут бои с российскими террористами, которые применяют артиллерию и крупнокалиберное оружие.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, активные боевые действия разворачиваются в селе Пивденное (бывшее название - Ленинское). Именно в это село, а точнее в его часть с названием Чигири, недавно вошли украинские подразделения. Бойцы говорят, что обосновавшись здесь, они существенно улучшили свое тактическое положение и закрыли российским наемникам возможность заходить в населенный пункт.

Сейчас позиционная война сменяется горячими перестрелками в бывшей серой зоне. Местные жители эвакуированы, а враг за время боев уже сжег 17 домов.

Читайте также: Бывшего бойца батальона Донбасс задержали в Киеве. Видео

"Враг сейчас поставил себе как цель - тактику выжженной земли. Они предупредили местных жителей и дали им два дня для выхода. Потом начали выжигать село. В день горели по 6-7 хат. Бьют именно по домам. Мы хорошо укреплены и нам они сделать ничего не могут. Стреляют и по гражданским - вчера женщину в грудь ранили. И сейчас работают снайперы. Они местным мстят за то, что они позволили нам войти. Гражданские были недовольны тем, что мы зашли - раньше ведь по них не стреляли. Позже, когда увидели, что мы пытаемся спасти и их, и их имущество, сою точку зрения поменяли", - говорит боец ВСУ Борисович.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: бои, Горловка, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:05 » Автор: Богдан Процив
     2022
     0

Похожие новости по теме

Украинские военные взяли под контроль село в Украинские военные взяли под контроль село в "серой зоне". Видео

Военные оказывают помощь мирным жителям.

Бойцы ВСУ взяли под контроль населенный пункт на Луганщине. Видео Бойцы ВСУ взяли под контроль населенный пункт на Луганщине. Видео

Село длительное время находилась между позициями российских террористов и украинских бойцов.

"Главное, чтобы не стреляли": как живут украинцы в "серой зоне" АТО. Видео

Гуманитарную помощь в село не пропускают.

Как живут люди в «серой зоне» «ЛНР». Видео Как живут люди в «серой зоне» «ЛНР». Видео

О боевиках "ЛНР" здесь ничего не говорят.

Село, взятое под контроль ВСУ, возвращается к привычной жизни. Видео Село, взятое под контроль ВСУ, возвращается к привычной жизни. Видео

Местные жители почти год жили в заложниках.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх