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На окраинах оккупированной Горловки идут бои. Видео
Сейчас позиционная война сменяется горячими перестрелками в бывшей серой зоне.
На окраинах оккупированной Горловки идут бои с российскими террористами, которые применяют артиллерию и крупнокалиберное оружие.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, активные боевые действия разворачиваются в селе Пивденное (бывшее название - Ленинское). Именно в это село, а точнее в его часть с названием Чигири, недавно вошли украинские подразделения. Бойцы говорят, что обосновавшись здесь, они существенно улучшили свое тактическое положение и закрыли российским наемникам возможность заходить в населенный пункт.
Сейчас позиционная война сменяется горячими перестрелками в бывшей серой зоне. Местные жители эвакуированы, а враг за время боев уже сжег 17 домов.
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"Враг сейчас поставил себе как цель - тактику выжженной земли. Они предупредили местных жителей и дали им два дня для выхода. Потом начали выжигать село. В день горели по 6-7 хат. Бьют именно по домам. Мы хорошо укреплены и нам они сделать ничего не могут. Стреляют и по гражданским - вчера женщину в грудь ранили. И сейчас работают снайперы. Они местным мстят за то, что они позволили нам войти. Гражданские были недовольны тем, что мы зашли - раньше ведь по них не стреляли. Позже, когда увидели, что мы пытаемся спасти и их, и их имущество, сою точку зрения поменяли", - говорит боец ВСУ Борисович.
На окраинах оккупированной Горловки идут бои с российскими террористами, которые применяют артиллерию и крупнокалиберное оружие.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, активные боевые действия разворачиваются в селе Пивденное (бывшее название - Ленинское). Именно в это село, а точнее в его часть с названием Чигири, недавно вошли украинские подразделения. Бойцы говорят, что обосновавшись здесь, они существенно улучшили свое тактическое положение и закрыли российским наемникам возможность заходить в населенный пункт.
Сейчас позиционная война сменяется горячими перестрелками в бывшей серой зоне. Местные жители эвакуированы, а враг за время боев уже сжег 17 домов.
Читайте также: Бывшего бойца батальона Донбасс задержали в Киеве. Видео
"Враг сейчас поставил себе как цель - тактику выжженной земли. Они предупредили местных жителей и дали им два дня для выхода. Потом начали выжигать село. В день горели по 6-7 хат. Бьют именно по домам. Мы хорошо укреплены и нам они сделать ничего не могут. Стреляют и по гражданским - вчера женщину в грудь ранили. И сейчас работают снайперы. Они местным мстят за то, что они позволили нам войти. Гражданские были недовольны тем, что мы зашли - раньше ведь по них не стреляли. Позже, когда увидели, что мы пытаемся спасти и их, и их имущество, сою точку зрения поменяли", - говорит боец ВСУ Борисович.
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2022
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