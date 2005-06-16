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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали нападения на пограничников на Буковине. Видео

В Сети показали нападения на пограничников на Буковине. ВидеоНа записи видны моменты, когда пограничники открывают огонь.

В результате конфликта военных с местными жителями один из нападавших получил огнестрельное ранение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Накануне в Черновицкой области контрабандисты напали на пограничников, которые открыли в ответ огонь. Сегодня было опубликовано видео конфликта в Сторожинецком районе

Местные жители утверждают, что пограничники не имеют права находиться на территории села, однако представители Госпогранслужбы отмечают, что на них было совершено нападение во время несения службы.

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На записи видны моменты, когда пограничники открывают огонь из табельного оружия, а один из нарушителей демонстрирует ранение в ногу. Нарушители, которых застали врасплох сотрудники Госпогранслужбы, провоцировали на открытие огня. После серии выстрелов, пограничники вызвали на помощь дополнительные силы. Один из них держал нарушителей под прицелом, а его коллега вел переговоры.

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 Теги: Видео, сеть, пограничник

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Сегодня, 20:04 » Автор: Едгар Букмирза
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Укроп  
Сегодня, 20:14

пограничники не имеют права находиться на территории села - эти "селяне" считают территорию своего села неподвластным Украине анклавом, где законы Украины не действуют? Сами мол себе хозяева? Давно их посылали так, что не знали, где дом, куда бежать?

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