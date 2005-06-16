В Сети показали нападения на пограничников на Буковине. Видео

На записи видны моменты, когда пограничники открывают огонь.



В результате конфликта военных с местными жителями один из нападавших получил огнестрельное ранение.



Об этом пишет



Накануне в Черновицкой области контрабандисты напали на пограничников, которые открыли в ответ огонь. Сегодня было опубликовано видео конфликта в Сторожинецком районе



Местные жители утверждают, что пограничники не имеют права находиться на территории села, однако представители Госпогранслужбы отмечают, что на них было совершено нападение во время несения службы.



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На записи видны моменты, когда пограничники открывают огонь из табельного оружия, а один из нарушителей демонстрирует ранение в ногу. Нарушители, которых застали врасплох сотрудники Госпогранслужбы, провоцировали на открытие огня. После серии выстрелов, пограничники вызвали на помощь дополнительные силы. Один из них держал нарушителей под прицелом, а его коллега вел переговоры.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В результате конфликта военных с местными жителями один из нападавших получил огнестрельное ранение.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.ne t.Накануне в Черновицкой области контрабандисты напали на пограничников, которые открыли в ответ огонь. Сегодня было опубликовано видео конфликта в Сторожинецком районеМестные жители утверждают, что пограничники не имеют права находиться на территории села, однако представители Госпогранслужбы отмечают, что на них было совершено нападение во время несения службы.На записи видны моменты, когда пограничники открывают огонь из табельного оружия, а один из нарушителей демонстрирует ранение в ногу. Нарушители, которых застали врасплох сотрудники Госпогранслужбы, провоцировали на открытие огня. После серии выстрелов, пограничники вызвали на помощь дополнительные силы. Один из них держал нарушителей под прицелом, а его коллега вел переговоры.



