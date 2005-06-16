Раздел: Видеоновости
В Сети показали нападения на пограничников на Буковине. Видео
На записи видны моменты, когда пограничники открывают огонь.
В результате конфликта военных с местными жителями один из нападавших получил огнестрельное ранение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Накануне в Черновицкой области контрабандисты напали на пограничников, которые открыли в ответ огонь. Сегодня было опубликовано видео конфликта в Сторожинецком районе
Местные жители утверждают, что пограничники не имеют права находиться на территории села, однако представители Госпогранслужбы отмечают, что на них было совершено нападение во время несения службы.
Читайте также: Серьезное ДТП на Буковине: пятеро пострадавших
На записи видны моменты, когда пограничники открывают огонь из табельного оружия, а один из нарушителей демонстрирует ранение в ногу. Нарушители, которых застали врасплох сотрудники Госпогранслужбы, провоцировали на открытие огня. После серии выстрелов, пограничники вызвали на помощь дополнительные силы. Один из них держал нарушителей под прицелом, а его коллега вел переговоры.
В результате конфликта военных с местными жителями один из нападавших получил огнестрельное ранение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Накануне в Черновицкой области контрабандисты напали на пограничников, которые открыли в ответ огонь. Сегодня было опубликовано видео конфликта в Сторожинецком районе
Местные жители утверждают, что пограничники не имеют права находиться на территории села, однако представители Госпогранслужбы отмечают, что на них было совершено нападение во время несения службы.
Читайте также: Серьезное ДТП на Буковине: пятеро пострадавших
На записи видны моменты, когда пограничники открывают огонь из табельного оружия, а один из нарушителей демонстрирует ранение в ногу. Нарушители, которых застали врасплох сотрудники Госпогранслужбы, провоцировали на открытие огня. После серии выстрелов, пограничники вызвали на помощь дополнительные силы. Один из них держал нарушителей под прицелом, а его коллега вел переговоры.
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