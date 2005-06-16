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В Днепре неизвестный стреляет по людям. Видео
Под прицелом стрелка оказался перекресток на жилом массиве Западный.
В Днепре неизвестный держит в страхе целый микрорайон - он стреляет из окна по людям и животным.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
По словам местных жителей, неизвестный стреляет каждый день. Откуда именно, пока понять не могут. Уже есть пострадавшие среди людей.
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"Это был такой громкий звук, свист, как будто упало дерево. В травмпункте мне сразу сказали, что это пулевое ранение, спросили в чем я была. Я говорю - в джинсах. Сказали, что крупно повезло, потому что джинсы спасли ногу, могло в колено попасть. И все остальное", - рассказала пострадавшая.
В полиции сообщают, что официальное заявление к ним не поступало.
В Днепре неизвестный держит в страхе целый микрорайон - он стреляет из окна по людям и животным.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
По словам местных жителей, неизвестный стреляет каждый день. Откуда именно, пока понять не могут. Уже есть пострадавшие среди людей.
Читайте также: В Днепре неизвестный стрелял по людям: ранен ребенок
"Это был такой громкий звук, свист, как будто упало дерево. В травмпункте мне сразу сказали, что это пулевое ранение, спросили в чем я была. Я говорю - в джинсах. Сказали, что крупно повезло, потому что джинсы спасли ногу, могло в колено попасть. И все остальное", - рассказала пострадавшая.
В полиции сообщают, что официальное заявление к ним не поступало.
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