Раздел: Видеоновости
В Сети появились кадры боев в районе Авдеевки. Видео
На видео можно увидеть в каких условиях приходится находиться бойцам.
В сети появилось видео с позиций сил ООС в районе Авдеевке, на котором запечетлены зрелищные кадры боев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube во вторник, 19 июня.
На кадрах можно увидеть в каких спартанских и жестких условиях приходится находиться украинским бойцам на передовой, каждый день пытаясь противостоять провокациям противника. При этом, каждый из них не знает, сможет дожить до завтра или нет. И каждый из них живет лишь одной надеждой, что скоро вернется домой.
Читайте также: Появились кадры боев из промзоны Авдеевки. Видео
Ранее появилось видео новых мощных ударов ВСУ по боевикам на Донбассе. Украинским военнослужащим понадобилось всего лишь 15 минут, чтобы уничтожить позицию противника.
В сети появилось видео с позиций сил ООС в районе Авдеевке, на котором запечетлены зрелищные кадры боев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube во вторник, 19 июня.
На кадрах можно увидеть в каких спартанских и жестких условиях приходится находиться украинским бойцам на передовой, каждый день пытаясь противостоять провокациям противника. При этом, каждый из них не знает, сможет дожить до завтра или нет. И каждый из них живет лишь одной надеждой, что скоро вернется домой.
Читайте также: Появились кадры боев из промзоны Авдеевки. Видео
Ранее появилось видео новых мощных ударов ВСУ по боевикам на Донбассе. Украинским военнослужащим понадобилось всего лишь 15 минут, чтобы уничтожить позицию противника.
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