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Раздел: Видеоновости  
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В Сети появились кадры боев в районе Авдеевки. Видео

В Сети появились кадры боев в районе Авдеевки. ВидеоНа видео можно увидеть в каких условиях приходится находиться бойцам.

В сети появилось видео с позиций сил ООС в районе Авдеевке, на котором запечетлены зрелищные кадры боев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube во вторник, 19 июня.

На кадрах можно увидеть в каких спартанских и жестких условиях приходится находиться украинским бойцам на передовой, каждый день пытаясь противостоять провокациям противника. При этом, каждый из них не знает, сможет дожить до завтра или нет. И каждый из них живет лишь одной надеждой, что скоро вернется домой.

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Ранее появилось видео новых мощных ударов ВСУ по боевикам на Донбассе. Украинским военнослужащим понадобилось всего лишь 15 минут, чтобы уничтожить позицию противника.

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 Теги: Видео, Сеть, бой

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Вчера, 23:18 » Автор: Едгар Букмирза
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