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Удивительные кадры: так появляется новый айсберг. Видео

Удивительные кадры: так появляется новый айсберг. Видео На видео записали, как от айсберга откололся огромный кусок.

Туристы стали свидетелями впечатляющего зрелища, как от огромного синего айсберга откололся кусок и всплыл рядом с их лодкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Необычное явление было запечатлено туристом в холодных водах Патагонии (Аргентина).

Патагония считается одним из самых популярных, туристических мест у любителей поснимать огромные глыбы льда.

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Этот регион получил известность как самый широкий континентальный ледяной покров на земле, уступающий лишь Антарктике и Гренландии.

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 Теги: айсберг, видео

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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