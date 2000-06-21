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Удивительные кадры: так появляется новый айсберг. Видео
На видео записали, как от айсберга откололся огромный кусок.
Туристы стали свидетелями впечатляющего зрелища, как от огромного синего айсберга откололся кусок и всплыл рядом с их лодкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Необычное явление было запечатлено туристом в холодных водах Патагонии (Аргентина).
Патагония считается одним из самых популярных, туристических мест у любителей поснимать огромные глыбы льда.
Читайте также: Бейонсе и Джей-Зи сняли клип в Лувре. Видео
Этот регион получил известность как самый широкий континентальный ледяной покров на земле, уступающий лишь Антарктике и Гренландии.
Туристы стали свидетелями впечатляющего зрелища, как от огромного синего айсберга откололся кусок и всплыл рядом с их лодкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Необычное явление было запечатлено туристом в холодных водах Патагонии (Аргентина).
Патагония считается одним из самых популярных, туристических мест у любителей поснимать огромные глыбы льда.
Читайте также: Бейонсе и Джей-Зи сняли клип в Лувре. Видео
Этот регион получил известность как самый широкий континентальный ледяной покров на земле, уступающий лишь Антарктике и Гренландии.
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