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Так выглядит чудовищный гибрид трактора и лимузина. Видео

Так выглядит чудовищный гибрид трактора и лимузина. Видео Странный автомобиль вызывает смешанные чувства.

Чего только не придумают народные умельцы, дабы потешить публику. Тому пример - невероятное транспортное средство, сделанное из американского лимузина и белорусского трактора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Кому придет в голову соединить лимузин и трактор, тем более, если это Lincoln Town Car и МТЗ-82 «Белорус»? А вот, оказывается, есть такие Кулибины в деревнях.

На Бизон-Трек-Шоу можно было увидеть это чудо на колесах. Длиннющий лимузин Lincoln Town Car просто приварили к задней части трактора МТЗ-82.

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При этом управление этим внедорожным лимузином оставили в кабине тракториста. Пока не известно, можно ли рулить из кабины Lincoln Town Car. Получилось, конечно, прикольно, хотя это чистой воды шоу-стоппер. Внедорожные способности такого трактор-лимузина достойны лишь улыбки.

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 Теги: трактор, лимузин, видео

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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