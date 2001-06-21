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В Сети появился трейлер нового фильма с участием Сталлоне. Видео

В Сети появился трейлер нового фильма с участием Сталлоне. Видео Премьера ленты состоится в ноябре текущего года.

Кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Warner Bros. выпустили первый трейлер фильма «Крид-2» — продолжения «Крида: Наследие Рокки», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

На этот раз главным соперником Адониса Крида (Майкл Б.Джордан) станет Виктор Драго — сын советского боксера Ивана Драго, убившего отца Крида. Подготовиться к бою ему поможет Рокки (Сильвестр Сталлоне), прошлое которого также связано с Драго.

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Также в касте продолжения «Крида» значатся Дольф Лундгрен, Вуд Харрис и другие.

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 Теги: фильм, бокс, трейлер

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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