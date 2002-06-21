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Для столичного метро подготовили интересные плакаты с Гусем. Видео

Для столичного метро подготовили интересные плакаты с Гусем. Видео Постеры можно будет встретить на станциях через месяц.

На станциях и линиях киевского метро появятся постеры с персонажем под названием Гусь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

На постерах Гусь будет рассказывать о правилах поведения в метро и будет напоминать о вежливости во время поездок.

Всего готовы уже 9 плакатов. Метрополитен планирует создать еще несколько постеров с самыми популярными правилам.

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Они должны появиться на станциях уже через месяц.

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 Теги: Киев, метро, Гусь

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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