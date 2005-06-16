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Взрыв на АЗС под Киевом попал на камеры. Видео

Взрыв на АЗС под Киевом попал на камеры. ВидеоМужчина вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить его и начал движение в сторону выезда с АЗС.

Поздно вечером в среду, 20 июня, на заправке БРСМ в селе Мрия под Киевом произошел взры и пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На место присшествия были отправлены 17 человек и пять единиц техники, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Разведкой было установлено, что по явным признакам произошел взрыв и идет дым на заправочных колонках №5 и №6", – говорится в сообщении.

Пожар был полностью ликвидирован в час ночи. Пострадаших в результате инцидента нет.

В свою очередь ДТП.kiev.ua опубликовал видео инцидента на АЗС. Судя по ролику, пожар начался из-за невнимательного водителя, который решил обслужить себя сам. Он вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить его и начал движение в сторону выезда с АЗС. В результате топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, началась утечка газа, и произошел взрывс поседующим пожаром

Отмечается, что благодаря установленной противопожарной системе огонь был потушен в течение 11 минут.

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"Виновник скрылся с места происшествия. Сейчас на месте работает полиция. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом), – говорится в сообщении.

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 Теги: АЗС, взрыв, видео

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Сегодня, 12:11 » Автор: Богдан Процив
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Olek  
Сегодня, 12:26

Жирную свинью за рулём посадить надо и убытки пусть компенсирует.

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