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Кадры потасовки в кулуарах Киевсовета. Видео
В ходе потасовки активисты выломали дверь, ведущую в кулуары и прорвались к сессионному залу.
Киевсовет сегодня должен рассмотреть вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов. Тем временем, под зданием КГГА проходит митинг в поддержку музеефикации и расторжения договора с застройщиком. В кулуарах Киевсовета перед началом сессии произошла потасовка между активистами и правоохранителями.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Киевсовет на сегодняшнем заседании должен рассматривать вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов. Под зданием Киевсовета на ул. Крещатик проходит митинг с требованием создать на Почтовой площади музей. Охрана здания Киевсовета усилена.
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Тем временем в здании Киевсовета произошла потасовка между активистами, которые пытались пройти на заседание Киевсовета и представителями полиции. В ходе потасовки активисты выломали дверь, ведущую в кулуары и прорвались к сессионному залу. На данный момент в кулуарах находится около 150 человек при максимально разрешенных 60 по нормам пожарной безопасности.
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Киевсовет сегодня должен рассмотреть вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов. Тем временем, под зданием КГГА проходит митинг в поддержку музеефикации и расторжения договора с застройщиком. В кулуарах Киевсовета перед началом сессии произошла потасовка между активистами и правоохранителями.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Киевсовет на сегодняшнем заседании должен рассматривать вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов. Под зданием Киевсовета на ул. Крещатик проходит митинг с требованием создать на Почтовой площади музей. Охрана здания Киевсовета усилена.
Читайте также: Взрыв на АЗС под Киевом попал на камеры. Видео
Тем временем в здании Киевсовета произошла потасовка между активистами, которые пытались пройти на заседание Киевсовета и представителями полиции. В ходе потасовки активисты выломали дверь, ведущую в кулуары и прорвались к сессионному залу. На данный момент в кулуарах находится около 150 человек при максимально разрешенных 60 по нормам пожарной безопасности.
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