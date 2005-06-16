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В Румынии прошли массовые протесты против правительства. Видео
На акцию в Бухаресте вышли около десяти тысяч человек.
В ряде городов Румынии в среду, 20 июня, состоялись демонстрации, участники которых требовали от правительства страны обеспечить независимость органов правосудия.
На акцию в Бухаресте вышли около 10 тысяч человек. Менее крупные демонстрации прошли еще как минимум в 10 городах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Наблюдатели отмечают необычно большое количество сотрудников сил безопасности.
В отличие от прежних акций протеста, полиция задерживала демонстрантов, утверждают очевидцы.
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Отмечается, что в числе задержанных был немецкий журналист и режиссер документальных фильмов Пауль Арне Вагнер, которого спустя два часа отпустили на свободу.
В ряде городов Румынии в среду, 20 июня, состоялись демонстрации, участники которых требовали от правительства страны обеспечить независимость органов правосудия.
На акцию в Бухаресте вышли около 10 тысяч человек. Менее крупные демонстрации прошли еще как минимум в 10 городах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Наблюдатели отмечают необычно большое количество сотрудников сил безопасности.
В отличие от прежних акций протеста, полиция задерживала демонстрантов, утверждают очевидцы.
Читайте также: На Николаевщине разоблачили агентурную сеть Генштаба ВС России. Видео
Отмечается, что в числе задержанных был немецкий журналист и режиссер документальных фильмов Пауль Арне Вагнер, которого спустя два часа отпустили на свободу.
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