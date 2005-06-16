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Масштабный пожар охватил пансионат в Крыму. Видео

Масштабный пожар охватил пансионат в Крыму. ВидеоПо предварительным данным, пострадал один мужчина.

В пансионате "Арсенал", расположенном в городе Евпатория в оккупированном Россией Крыму, днем 21 июня вспыхнул масштабный пожар, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

По данным главы оккупационного МЧС Крыма Владимира Иванова, возгорание произошло на крыше одного из зданий пансионата и огонь стал быстро распространятся на другие корпуса. Сначала к месту происшествия были направлены два отделения пожарных, но им понадобилось подкрепление. В ликвидации пожара всего задействованы 6 нарядов. Площадь пожара составляет 280 квадратных метров.

Отдыхающие эвакуированы. Спасатели проверяют номера. Точная информация о жертвах происшествия не сообщается. По предварительным данным, пострадал один мужчина. Его доставили в больницу с ожогами. Есть сведения, что в пожаре могла пострадать женщина.

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Также опубликованы видео с места происшествия.





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 Теги: пожар, Крым, видео

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Сегодня, 17:13 » Автор: Богдан Процив
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