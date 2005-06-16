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В Сети показали огромный кусок лавы, который плавал в море. Видео

В Сети показали огромный кусок лавы, который плавал в море. ВидеоГавайи уже шесть недель страдают от извержения Килауэа.

Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" – то есть, айсберг из лавы, который плавал в Тихом океане.

На Гавайях очевидцы сняли на видео огромный кусок лавы вулкана Килауэа, который плавал в Тихом океане. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" – то есть, айсберг из лавы. Очевидцы говорят, что кусок вулканической породы был чрезвычайно большим, величиной с микроавтобус", – гоорится в сообщении.

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Видео с необычным явлением приобрело немалую популярность в Интернете. Гавайи уже шесть недель страдают от извержения Килауэа. Огненная гора уничтожила сотни домов, эвакуированы тысячи людей.


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Сегодня, 22:04 » Автор: Едгар Букмирза
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