Раздел: Видеоновости
В Сети показали огромный кусок лавы, который плавал в море. Видео
Гавайи уже шесть недель страдают от извержения Килауэа.
Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" – то есть, айсберг из лавы, который плавал в Тихом океане.
На Гавайях очевидцы сняли на видео огромный кусок лавы вулкана Килауэа, который плавал в Тихом океане. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" – то есть, айсберг из лавы. Очевидцы говорят, что кусок вулканической породы был чрезвычайно большим, величиной с микроавтобус", – гоорится в сообщении.
Читайте также: Ничего необычного: В России по реке плыл огромный кусок асфальта
Видео с необычным явлением приобрело немалую популярность в Интернете. Гавайи уже шесть недель страдают от извержения Килауэа. Огненная гора уничтожила сотни домов, эвакуированы тысячи людей.
Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" – то есть, айсберг из лавы, который плавал в Тихом океане.
На Гавайях очевидцы сняли на видео огромный кусок лавы вулкана Килауэа, который плавал в Тихом океане. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" – то есть, айсберг из лавы. Очевидцы говорят, что кусок вулканической породы был чрезвычайно большим, величиной с микроавтобус", – гоорится в сообщении.
Читайте также: Ничего необычного: В России по реке плыл огромный кусок асфальта
Видео с необычным явлением приобрело немалую популярность в Интернете. Гавайи уже шесть недель страдают от извержения Килауэа. Огненная гора уничтожила сотни домов, эвакуированы тысячи людей.
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