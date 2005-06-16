В Сети показали огромный кусок лавы, который плавал в море. Видео

Гавайи уже шесть недель страдают от извержения Килауэа.



Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" – то есть, айсберг из лавы, который плавал в Тихом океане.



На Гавайях очевидцы сняли на видео огромный кусок лавы вулкана Килауэа, который плавал в Тихом океане. Об этом пишет



"Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" – то есть, айсберг из лавы. Очевидцы говорят, что кусок вулканической породы был чрезвычайно большим, величиной с микроавтобус", – гоорится в сообщении.



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Видео с необычным явлением приобрело немалую популярность в Интернете. Гавайи уже шесть недель страдают от извержения Килауэа. Огненная гора уничтожила сотни домов, эвакуированы тысячи людей.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" – то есть, айсберг из лавы, который плавал в Тихом океане.На Гавайях очевидцы сняли на видео огромный кусок лавы вулкана Килауэа, который плавал в Тихом океане. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net "Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" – то есть, айсберг из лавы. Очевидцы говорят, что кусок вулканической породы был чрезвычайно большим, величиной с микроавтобус", – гоорится в сообщении.Видео с необычным явлением приобрело немалую популярность в Интернете. Гавайи уже шесть недель страдают от извержения Килауэа. Огненная гора уничтожила сотни домов, эвакуированы тысячи людей.