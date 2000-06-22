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Кадры затопления круизного парома в океане. Видео

Кадры затопления круизного парома в океане. ВидеоНа дне океана он обеспечит среду обитания для морской жизни и станет местом для подводной охоты

Роскошный паром MV Twin Capes Ferry 15 июня нашел постоянное пристанище на дне Атлантического океана у рифа Del-Jersey-Land Reef в 56 километрах от побережья штата Делавэр (США), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии

Судно, построенное в 1970 году и считающееся одним из самых дорогих паромов во флоте компании Cape May-Lewes fleet, присоединилось к другим подводным судам, включая бывший эсминец USS Arthur W. Radford, затопленный в этом районе в 2011 году.

По информации сайта Рressofatlanticcity, ранее паром несколько раз выставлялся на продажу, однако не смог привлечь потенциальных покупателей, после чего было решено затопить корабль.

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«Это тонущий MV Twin Capes Ferry. На дне океана он обеспечит среду обитания для морской жизни и место для отдыха любителей подводной охоты», – написал очевидец затопления судна.

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 Теги: паром, затопление

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Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
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