» » В ночном клубе Турции произошла стрельба, есть погибшие. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В ночном клубе Турции произошла стрельба, есть погибшие. Видео

В ночном клубе Турции произошла стрельба, есть погибшие. ВидеоВ настоящее время полиция задержала четырех нападавших.

В четверг, 21 июня, в городе Бодрум (Турция) произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли и четверо получили ранения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Как передает издание, среди погибших оказался владелец ночного клуба. Трагедия произошла в престижном ночном клубе Medusa.

По данным DailyMail, второй погибшей стала знаменитая в этих краях певица Хэсер Тулу (Hacer Tülü). Песни 40-летней исполнительницы набирали на YouTube более четырех миллионов просмотров.

Все началось с того, что возле заведения остановился автомобиль, из которого выскочил стрелок. Он вошел в здание и открыл беспорядочный огонь.

Читайте также: В США произошла стрельба в ночном клубе

В настоящее время полиция задержала четырех нападавших.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Турция, стрельба

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
     294
     0

Похожие новости по теме

В ночном клубе Бразилии произошла стрельба: погибли 14 человек. Видео В ночном клубе Бразилии произошла стрельба: погибли 14 человек. Видео

Вооруженные люди открыли огонь по посетителям ночного клуба в городе Форталеза в Бразилии, убив 14 человек.

Кровавая стрельба в США: есть жертвы. Видео Кровавая стрельба в США: есть жертвы. Видео

Появились подробности стрельбы в ночном клубе в американском штате Огайо.

В ночном клубе США заживо сгорели несколько человек. Видео В ночном клубе США заживо сгорели несколько человек. Видео

Количество жертв пока неизвестно.

Пожар в ночном клубе во Львове: кадры начала возгорания. Видео Пожар в ночном клубе во Львове: кадры начала возгорания. Видео

В результате происшествия пострадали более 20 человек.

Российские футболисты «зажгли» в ночном клубе Монако. Видео Российские футболисты «зажгли» в ночном клубе Монако. Видео

Мамаев и Кокорин красиво отдохнули.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх