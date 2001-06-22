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В Киеве йоги показали маленькую Индию. Видео

В Киеве йоги показали маленькую Индию. ВидеоЙоги захватили парк и массово показали, как стать аистом

В четверг, 21 июня, в Киеве Мариинский парк превратился в маленькую Индию. Сюда на фестиваль йоги пришли все, кого манит и завораживает индийская культура, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

На подходе к парку витает сладковатый запах традиционных индийских благовоний, торговцы поспешно раскладывают свой товар: украшения и амулеты, книги, чаи, специи и даже сладости ручной работы.

Вдалеке видно, как девушки в сари, позвякивая сверкающими в вечерних лучах браслетами и ожерельями, готовятся к выходу на сцену, чтобы танцевать. В отдельных палатках продают книги и альбомы об Индии и ее духовном наследии. А на просторной лужайке в густой тени парковых деревьев и на площадке перед сценой в самом разгаре сеансы йоги. На цветастых карематах новички и профи под руководством инструкторов становятся в различные йоговские позы — асаны. Информатор тоже решил почувствовать себя начинающим йогом и научился нескольким упражнениям.

«Главное— начинать заниматься с опытным инструктором, который покажет, как правильно дышать и входить в асаны, выходить из них», — говорит Юлия Ярошенко из украинской федерации йоги. Девушка-инструктор в студии «Я люблю йогу в Украине» считает, что заниматься может каждый, поскольку йога дарит не только физическое здоровье, но и эмоциональную уравновешенность, духовный рост.

Юлия говорит, что новичку начинать можно с комплекса упражнений Сурья Намаскар. Первой она показывает позу приветствия — пранамасану. Для этого нужно стать прямо, поставить ступни вместе, соединить ладони перед грудью и расслабить все тело. Также следует дышать ровно всей грудью.

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Далее идут хаста уттанасана (поза с поднятыми руками) и падахастасана (поза аиста). Чтобы сделать первую, нужно со вдохом поднять руки над головой, одновременно поднимаясь на носочки. Чтобы принять позу аиста, нужно плавно опуститься на всю стопу, наклониться вперед и положить ладони на пол перед ступнями или обхватить ноги руками. Ноги нужно держать прямыми, если выйдет, лучше коснуться коленей лбом.


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 Теги: Киев, йога

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Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
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