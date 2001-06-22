В Киеве йоги показали маленькую Индию. Видео

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Чтобы взбодриться утром, специалисты рекомендуют вскоре после пробуждения выполнять утреннюю зарядку. Рассмотрим схему, по которой нужно заниматься, чтобы тренировка была эффективной и при этом занимала не более 5 минут.