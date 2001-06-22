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«Всеукраинский семейный протест» проходит у здания Рады. Видео
На акции присутствуют люди с маленькими детьми.
Под зданием Верховной Рады проходит "Всеукраинский семейный протест".
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
В акции принимают участие представители различных политических сил и общественных организаций, в том числе, люди с символикой Нацкорпуса, "Свободы". Также к акции присоединились некоторые нардепы, которые в это время идут на утреннее заседание, в частности Оксана Корчинская (РП), Игорь Мосийчук (РП), "свободовец" Михаил Головко, Олег Барна (БПП) и Виктор Кривенко (внефракционный).
По словам организаторов акции, они пришли выразить протест в связи с жестким разгоном противников Марша равенства 17 июня, а также против нововведений Минобразования относительно гендерной политики.
Митингующие расположились на площади Конституции перед Верховной Рады, а также вдоль улицы Грушевского. Они держат плакаты со следующими лозунгами: "Тато, мама, діти – України квіти", "заборонити пропаганду гомосексуалізму", "Гей парад на крові: ганьба МВС", "Марш рівності на крові – ось лице ЛГБТ", "МОН не вирізай тата і маму з підручників", "Марш рівності – загроза правам сімей", "МОн не розбещуй наших дітей", "Божий план сім’ї: чоловік, жінка, діти", "Меншість не має права обмежувати права більшості", "Ініціаторів антисімейних ініціатив до відповідальності", "Заклади освіти не для пропаганди гендерної ідеології", "Тато, мама, я – щаслива сім’я", "Українці – християни", "Стоп гейпарад" и др.
Читайте также: Украинский снайпер ликвидировал пулеметчика боевиков. Видео
На акции присутствуют люди с маленькими детьми.
Под зданием Верховной Рады проходит "Всеукраинский семейный протест".
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
В акции принимают участие представители различных политических сил и общественных организаций, в том числе, люди с символикой Нацкорпуса, "Свободы". Также к акции присоединились некоторые нардепы, которые в это время идут на утреннее заседание, в частности Оксана Корчинская (РП), Игорь Мосийчук (РП), "свободовец" Михаил Головко, Олег Барна (БПП) и Виктор Кривенко (внефракционный).
По словам организаторов акции, они пришли выразить протест в связи с жестким разгоном противников Марша равенства 17 июня, а также против нововведений Минобразования относительно гендерной политики.
Митингующие расположились на площади Конституции перед Верховной Рады, а также вдоль улицы Грушевского. Они держат плакаты со следующими лозунгами: "Тато, мама, діти – України квіти", "заборонити пропаганду гомосексуалізму", "Гей парад на крові: ганьба МВС", "Марш рівності на крові – ось лице ЛГБТ", "МОН не вирізай тата і маму з підручників", "Марш рівності – загроза правам сімей", "МОн не розбещуй наших дітей", "Божий план сім’ї: чоловік, жінка, діти", "Меншість не має права обмежувати права більшості", "Ініціаторів антисімейних ініціатив до відповідальності", "Заклади освіти не для пропаганди гендерної ідеології", "Тато, мама, я – щаслива сім’я", "Українці – християни", "Стоп гейпарад" и др.
Читайте также: Украинский снайпер ликвидировал пулеметчика боевиков. Видео
На акции присутствуют люди с маленькими детьми.
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