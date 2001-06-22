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В правительственном квартале Киева на автомобили упало дерево. Видео

В правительственном квартале Киева на автомобили упало дерево. ВидеоВ результате инцидента повреждены несколько автомобилей, на улице Грушевского образовалась пробка.

В правительственном квартале Киева упавшее дерево повредило несколько автомобилей. Инцидент произошел около 11.30 в пятницу, 22 июня. Как сообщают очевидцы, в результате образовалась пробка на улице Грушевского, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"На Грушевского со стороны Арсенальной проехать сложно", - написала свидетель происшешствия Александра Бычковская на своей странице в Facebook.

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По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

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 Теги: дерево, автомобили, видео

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Сегодня, 13:45 » Автор: Богдан Процив
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