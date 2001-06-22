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В Днепре пассажир такси после ссоры открыл стрельбу. Видео

В Днепре пассажир такси после ссоры открыл стрельбу. ВидеоМужчина с пистолетом прыгнул в Днепр, а когда его поймали, то оружия уже при нем не оказалось.

В Днепре пассажир такси во время поездки поссорился с водителем и открыл стрельбу, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

"Когда машина остановилась, он выхватил пистолет и начал стрелять в воздух. Таксист вызвал на помощь коллег, возникла потасовка", – говорится в сообщении.

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Когда на место прибыли патрульные, молодой человек с пистолетом нырнул в Днепр. Вслед за ним прыгать в реку пришлось и правоохранителям. После продолжительного преследования мужчина был задержан, но пистолета при нем уже не оказалось.

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 Теги: стрельба, видео

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Сегодня, 15:10 » Автор: Богдан Процив
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