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Раздел: Видеоновости  
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Как будет выглядеть львовский IT-парк. Видео

Как будет выглядеть львовский IT-парк. ВидеоПроект позволит создать 14 тысяч рабочих мест, обещают городские власти.

Во Львове 30 июня начнется строительство нового IT-парка стоимостью $160 млн. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Facebook в пятницу, 22 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, проект позволит создать 14 тысяч рабочих мест.

Как сообщается в видео-презентации, львовский IT-парк станет самым масштабным в Украине. В нем будет находиться 95 тысяч квадратных метров офисных помещений для инновационных компаний.

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На территории разместятся корпус университета, отели, торговые центры, детсад, паркинги, рекреационная зона и другие объекты.

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 Теги: IT-парк, Львов, видео

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Сегодня, 18:02 » Автор: Богдан Процив
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