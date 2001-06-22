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Как будет выглядеть львовский IT-парк. Видео
Проект позволит создать 14 тысяч рабочих мест, обещают городские власти.
Во Львове 30 июня начнется строительство нового IT-парка стоимостью $160 млн. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Facebook в пятницу, 22 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, проект позволит создать 14 тысяч рабочих мест.
Как сообщается в видео-презентации, львовский IT-парк станет самым масштабным в Украине. В нем будет находиться 95 тысяч квадратных метров офисных помещений для инновационных компаний.
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На территории разместятся корпус университета, отели, торговые центры, детсад, паркинги, рекреационная зона и другие объекты.
Во Львове 30 июня начнется строительство нового IT-парка стоимостью $160 млн. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Facebook в пятницу, 22 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, проект позволит создать 14 тысяч рабочих мест.
Как сообщается в видео-презентации, львовский IT-парк станет самым масштабным в Украине. В нем будет находиться 95 тысяч квадратных метров офисных помещений для инновационных компаний.
Читайте также: Обнародованы кадры поножовщины в Киеве. Видео
На территории разместятся корпус университета, отели, торговые центры, детсад, паркинги, рекреационная зона и другие объекты.
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