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В Киеве искали бомбу в одном из ТЦ. Видео
Аноним позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке
В четверг, 22 июня, в Киеве неизвестный сообщил о заминировании ТРЦ «Украина». Из здания по адресу площадь Победы, 3, эвакуируют персонал и посетителей. Всего около 700 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Аноним позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке в ТРЦ «Украина».
На место прибыли патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Специалисты обследуют территорию торгово-развлекательного центра.
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Напомним, в четверг, 14 июня, неизвестный сообщил о минировании бизнес-центра «Волна» по адресу Евгения Коновальца, 36д. Работников и посетителей эвакуировали.
В четверг, 22 июня, в Киеве неизвестный сообщил о заминировании ТРЦ «Украина». Из здания по адресу площадь Победы, 3, эвакуируют персонал и посетителей. Всего около 700 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Аноним позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке в ТРЦ «Украина».
На место прибыли патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Специалисты обследуют территорию торгово-развлекательного центра.
Читайте также: В харьковском метро искали бомбу, а нашли котенка
Напомним, в четверг, 14 июня, неизвестный сообщил о минировании бизнес-центра «Волна» по адресу Евгения Коновальца, 36д. Работников и посетителей эвакуировали.
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