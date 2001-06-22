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В Киеве искали бомбу в одном из ТЦ. Видео

В Киеве искали бомбу в одном из ТЦ. ВидеоАноним позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке

В четверг, 22 июня, в Киеве неизвестный сообщил о заминировании ТРЦ «Украина». Из здания по адресу площадь Победы, 3, эвакуируют персонал и посетителей. Всего около 700 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Аноним позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке в ТРЦ «Украина».

На место прибыли патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Специалисты обследуют территорию торгово-развлекательного центра.

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Напомним, в четверг, 14 июня, неизвестный сообщил о минировании бизнес-центра «Волна» по адресу Евгения Коновальца, 36д. Работников и посетителей эвакуировали.

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 Теги: Киев, бомба

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Сегодня, 19:58 » Автор: Татьяна Ларина
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