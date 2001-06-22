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В Турции массово митингуют в поддержку известного оппозиционного политика. Видео
Митингующие полностью заполонили набережную в курортном городе Измир, на которой проходит мероприятие.
В курортном городе Измир в Турции сотни тысяч людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже, представляющего Республиканскую народную партию. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным СМИ, на митинг пришли более 2 миллионов человек.
В то же время журналист-международник Аббас Джум пишет, что на митинг вышло 2,5 миллиона человек. Судя по фото, которые журналист опубликовал в соцсети Тwitter, митингующие полностью заполонили набережную, на которой проходит мероприятие.
В правоохранительных органах не делают официальных заявлений с данными о масштабе мероприятия.
Индже является главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в стране в воскресенье, 24 июня.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал отменить чрезвычайное положение в случае своего переизбрания.
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Изначально режим ЧП был введен в Турции 20 июля 2016 года после неудавшейся попытки госпереворота. Затем он неоднократно продлевался. Режим чрезвычайного положения, в частности, позволяет президенту и правительству Турции вводить новые законы без одобрения парламента.
В курортном городе Измир в Турции сотни тысяч людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже, представляющего Республиканскую народную партию. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным СМИ, на митинг пришли более 2 миллионов человек.
В то же время журналист-международник Аббас Джум пишет, что на митинг вышло 2,5 миллиона человек. Судя по фото, которые журналист опубликовал в соцсети Тwitter, митингующие полностью заполонили набережную, на которой проходит мероприятие.
В правоохранительных органах не делают официальных заявлений с данными о масштабе мероприятия.
Индже является главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в стране в воскресенье, 24 июня.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал отменить чрезвычайное положение в случае своего переизбрания.
Читайте также: В Киеве митингуют в поддержку Сенцова
Изначально режим ЧП был введен в Турции 20 июля 2016 года после неудавшейся попытки госпереворота. Затем он неоднократно продлевался. Режим чрезвычайного положения, в частности, позволяет президенту и правительству Турции вводить новые законы без одобрения парламента.
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