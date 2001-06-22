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В Беларуси танк расплющил легковушку. Видео
Одну из БМП занесло на повороте, она вылетела на встречную полосу и наехала на легковой автомобиль.
На трассе возле белорусского Гродно в пятницу, 22 июня, боевая машина пехоты Вооруженных сил раздавила легковой автомобиль Volkswagen, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Авария с участием военной техники произошла на на выезде из Гродно в сторону деревни Сопоцкин.
По словам очевидцев, колонна военной техники поворачивала в сторону областного центра. В какой-то момент одна из БМП вошла в занос, вылетела на встречную полосу и наехала на легковой автомобиль.
В ДТП травмы получил водитель Volkswagen – его зажало в салоне деформированными элементами кузова.
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Отмечается, что сиденье водителя сложилось и он оказался в лежачем положении. Но рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли спешно деблокировать.
На трассе возле белорусского Гродно в пятницу, 22 июня, боевая машина пехоты Вооруженных сил раздавила легковой автомобиль Volkswagen, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Авария с участием военной техники произошла на на выезде из Гродно в сторону деревни Сопоцкин.
По словам очевидцев, колонна военной техники поворачивала в сторону областного центра. В какой-то момент одна из БМП вошла в занос, вылетела на встречную полосу и наехала на легковой автомобиль.
В ДТП травмы получил водитель Volkswagen – его зажало в салоне деформированными элементами кузова.
Читайте также: В Донецке танк раздавил «всмятку» легковушку и уехал. Видео
Отмечается, что сиденье водителя сложилось и он оказался в лежачем положении. Но рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли спешно деблокировать.
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