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В Сети опубликован трейлер украинско-немецкого фильма "Вулкан". Видео

В Сети опубликован трейлер украинско-немецкого фильма "Вулкан". ВидеоВ фильме рассказывается о Лукасе, который переживает кризис среднего возраста.

Государственное агентство Украины по вопросам кино презентовало трейлер украинско-немецкого фильма Вулкан. Ролик в четверг, 21 июня, был опубликован на Уoutube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Фильм создавался совместно Украиной и Германией. С украинской стороны производство фильма осуществила кинокомпания ТАТОФИЛЬМ и ОО Юг при поддержке Госкино.

Режиссером кинокартины является Роман Бондарчук.

"По сюжету Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в офисе ОБСЕ и в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом. Серия странных совпадений оставляет Лукаса один на один с таинственной и хаотичной вселенной южной степи... В этих странных местах, где люди находят счастье в простых вещах, где переплелись прошлое, настоящее и будущее, где каждый день может стать последним, Лукас начинает жизнь сначала", - сообщили в пресс-службе.

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Мировая премьера ленты состоится в рамках конкурсной программы East of the West 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия).
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 Теги: фильм, Вулкан

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Вчера, 23:48 » Автор: Татьяна Ларина
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