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Неизвестные расстреляли Mercedes Sprinter в Киеве. Видео

Неизвестные расстреляли Mercedes Sprinter в Киеве. Видео О пострадавших при расстреле микроавтобуса пока неизвестно.

В Киеве вечером 22 июня в районе станции метро "Теремки" неизвестные расстреляли микроавтобус Mercedes Sprinter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Утверждается, что злоумышленники скрылись на автомобиле Audi в сторону Одесской трассы.

По предварительной информации, причина инцидента – конфликт из-за нелегальных пассажирских перевозок.

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Данные о пострадавших не поступали.

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 Теги: Киев, микроавтобус, выстрелы

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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