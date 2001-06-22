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Гигантская змея остановила движение машин в Бразилии. Видео

Гигантская змея остановила движение машин в Бразилии. Видео Длинная анаконда переползала на другую сторону дороги.

Водители часто сталкиваются с животными, выбегающими на проезжую часть. Вот только чаще это быстрые звери, которые успевают перебежать дорогу быстро, а не гигантские змеи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

В городе Манаус, Бразилия, анаконда длиной в 3,5 метра решила перебраться на другую сторону проезжей части, выбравшись из ближайшего леса.

Её размеры оказались настолько внушительными, что змея заняла половину 2-полосной дороги. Движение анаконды оказалось настолько медленным, что она парализовала движение автомобилей.

Очевидцы не знали, что делать с анакондой, передвигающейся по дороге, что просто начали снимать её на камеры телефонов.

На появившейся в Сети видеозаписи видно, что один из водителей был вынужден остановиться и ожидать, пока змея переберётся через дорогу. Неизвестно, сколько времени заняло перемещение анаконды, ведь на опубликованной записи, которая длится около 3 минут, она не добралась и до середины дороги.

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При этом остаётся загадкой, почему змея вообще решила выбраться из леса и отправиться на подобную прогулку.

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 Теги: Бразилия, анаконда, дорога

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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