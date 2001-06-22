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Большая косатка поиграла с людьми на яхте. Видео

Большая косатка поиграла с людьми на яхте. Видео Хищника встретили в океане около Мексики.

Косатки – одни из самых опасных хищников Мирового океана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.

Они нападают даже на акул и китов. Но людей почему-то любят.

Эта косатка устроила настоящий концерт для отдыхающих у побережья Мексики.

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Она показала выразительный танец, а под конец даже улыбнулась своей пугающей улыбкой.

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 Теги: косатка, видео

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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