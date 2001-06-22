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Netflix показал трейлер необычного фильма. Видео
Премьера фильма состоится на следующей неделе.
Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер нового триллера под названием "Тау", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Лента расскажет о девушке по имени Джулия, которую некий ученый заставляет поучаствовать в его эксперименте с "умным домом" под контролем ИИ с довольно сомнительным подчинением законам робототехники, которого озвучил Гэри Олдмен.
Также главные роли сыграли Маика Монро, Эд Скрейн (главный антагонист блокбастеров).
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Премьера в Netflix состоится уже 29 июня.
Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер нового триллера под названием "Тау", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Лента расскажет о девушке по имени Джулия, которую некий ученый заставляет поучаствовать в его эксперименте с "умным домом" под контролем ИИ с довольно сомнительным подчинением законам робототехники, которого озвучил Гэри Олдмен.
Также главные роли сыграли Маика Монро, Эд Скрейн (главный антагонист блокбастеров).
Читайте также: Большая косатка поиграла с людьми на яхте. Видео
Премьера в Netflix состоится уже 29 июня.
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