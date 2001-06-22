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Netflix показал трейлер необычного фильма. Видео

Netflix показал трейлер необычного фильма. Видео Премьера фильма состоится на следующей неделе.

Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер нового триллера под названием "Тау", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Лента расскажет о девушке по имени Джулия, которую некий ученый заставляет поучаствовать в его эксперименте с "умным домом" под контролем ИИ с довольно сомнительным подчинением законам робототехники, которого озвучил Гэри Олдмен.

Также главные роли сыграли Маика Монро, Эд Скрейн (главный антагонист блокбастеров).

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Премьера в Netflix состоится уже 29 июня.

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 Теги: Netflix, трейлер

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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