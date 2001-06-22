В США медвежонок застрял внутри внедорожника. Видео

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В Черновцах мужчина застрял в металлической ограде. Видео Мужчина по собственной неосторожности зацепился за ограду и не мог самостоятельно выбраться.