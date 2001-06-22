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В США медвежонок застрял внутри внедорожника. Видео

В США медвежонок застрял внутри внедорожника. ВидеоМашину незваный гость изрядно изуродовал

В американском штате Калифорния медведь залез в автомобиль-внедорожник и застрял внутри, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Машину незваный гость изрядно изуродовал, но выбраться самостоятельно не смог.

Полицейский решил выбить одно из окон и сразу отскочил на безопасную дистанцию.

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Тогда уже зверь снова оказался на свободе, – говорится в сообщении.

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 Теги: США, медведь

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Сегодня, 11:31 » Автор: Татьяна Ларина
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