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Раздел: Видеоновости  
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На Луганщине водитель врезался в опору линии электропередач. Видео

На Луганщине водитель врезался в опору линии электропередач. ВидеоВодитель легковушки погиб, еще трех человек госпитализировали с различными травмами.

В Лисичанске Луганской области водитель легковушки не справился с управлением транспортным средством и врезался в опору линии электропередач. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Согласно сообщению, авария возникла по ул. Октябрьская.

Водитель погиб на месте аварии, еще троих человек, находившихся в машине, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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Сейчас пострадавшие находятся в ЦГБ им. Титова, двое из них - в реанимационном отделении.

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 Теги: Луганская область, ДТП

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Сегодня, 14:31 » Автор: Татьяна Ларина
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