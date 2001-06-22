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В Ровно на железнодорожной станции загорелся поезд. Видео
Рядом с цистерной горюче-смазочных материалов вспыхнул грузовой вагон с древесиной
В Ровно, на железнодорожной станции микрорайона Привокзальный, ночью произошел пожар. Сообщение о возгорании на 101" поступило сегодня, 23 июня в 00:13, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пожар возник в одном из вагонов грузового поезда с дровами различных пород. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную цистерну с горюче-смазочными материалами.
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"Бойцы подали два водяных и один воздушно-пенный ствол на горящий вагон, а также один водяной ствол на охлаждение цистерны. К ликвидации привлекли пожарный поезд и отсоединили рядом взрывоопасную цистерну. В 2:15 пламя полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", – сообщают в ГСЧС. На ликвидации пожара работали четыре автомобиля спецтехники и 19 человек личного состава, один пожарный поезд и шесть работников пожарного поезда. На данный момент причины пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
В Ровно, на железнодорожной станции микрорайона Привокзальный, ночью произошел пожар. Сообщение о возгорании на 101" поступило сегодня, 23 июня в 00:13, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пожар возник в одном из вагонов грузового поезда с дровами различных пород. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную цистерну с горюче-смазочными материалами.
Читайте также: Во Франции загорелся пассажирский поезд
"Бойцы подали два водяных и один воздушно-пенный ствол на горящий вагон, а также один водяной ствол на охлаждение цистерны. К ликвидации привлекли пожарный поезд и отсоединили рядом взрывоопасную цистерну. В 2:15 пламя полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", – сообщают в ГСЧС. На ликвидации пожара работали четыре автомобиля спецтехники и 19 человек личного состава, один пожарный поезд и шесть работников пожарного поезда. На данный момент причины пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
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