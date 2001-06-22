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На митинге в Эфиопии взорвали гранату. Видео
Премьер выступил по телевидению.
83 человека получили ранения, несколько погибли в результате взрыва гранаты на митинге в столице Эфиопии Аддис-Абебе, на котором выступал премьер-министр этой страны Абий Ахмед, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Сам Ахмед не пострадал, его увели охранники сразу после того, как в толпе раздался взрыв.
Позже премьер выступил по телевидению, назвав нападение «неудачной попыткой сил, которые не хотят видеть Эфиопию единой».
Ахмед стал премьер-министром только после того, как его предшественник Хайлемариам Дезалег неожиданно ушел в отставку в феврале. С момента вступления в должность Ахмед начал осуществлять ряд реформ, включая разблокирование сотен веб-сайтов и телеканалов. Он также заявил, что готов полностью выполнить мирное соглашение с Эритреей, которое было подписано в 2000 году после двухлетней войны.
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Эритрея осудила нападение на митинг. Ее посол в Японии написал в Twitter, что митинг был «демонстрацией мира», он назвал его первым в своем роде «в истории Эфиопии».
83 человека получили ранения, несколько погибли в результате взрыва гранаты на митинге в столице Эфиопии Аддис-Абебе, на котором выступал премьер-министр этой страны Абий Ахмед, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Сам Ахмед не пострадал, его увели охранники сразу после того, как в толпе раздался взрыв.
Позже премьер выступил по телевидению, назвав нападение «неудачной попыткой сил, которые не хотят видеть Эфиопию единой».
Ахмед стал премьер-министром только после того, как его предшественник Хайлемариам Дезалег неожиданно ушел в отставку в феврале. С момента вступления в должность Ахмед начал осуществлять ряд реформ, включая разблокирование сотен веб-сайтов и телеканалов. Он также заявил, что готов полностью выполнить мирное соглашение с Эритреей, которое было подписано в 2000 году после двухлетней войны.
Читайте также: Под Харьковом взорвали гранату во дворе начальника предприятия
Эритрея осудила нападение на митинг. Ее посол в Японии написал в Twitter, что митинг был «демонстрацией мира», он назвал его первым в своем роде «в истории Эфиопии».
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