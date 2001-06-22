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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали удивительное торнадо под Одессой. Видео

В Сети показали удивительное торнадо под Одессой. ВидеоВ Приморском пронесся смерч.

В Одесской области, в селе Приморское сняли на видео торнадо.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Местные жители стали свидетелями этого необычного для Украины явления.

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По словам очевидцев изначально было 4 столба небольших смерчей, но вскоре смерчи переросли в одно торнадо. Природное явление длилось не больше 10 минут.

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Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
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