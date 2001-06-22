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Раздел: Видеоновости  
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Три "Каннских льва" заслужила реклама, снятая в столице Украины. Видео

Три "Каннских льва" заслужила реклама, снятая в столице Украины. ВидеоСтарайтесь быть самим собой.

Идея ролика в том, что каждый человек имеет изъяны, но не надо их стесняться.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Итальянский бренд"Diesel" снял рекламу на недостроенном мосту в Киеве и этот ролик получил победу сразу в трех категориях: режиссура - "Бронзовый лев", продакшн-дизайн - "Бронзовий лев" и операторська робота - "Серебряный лев".

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В видео есть кадры, снятые на Подольсько-Воскресенськом мосту в Киеве.

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Сегодня, 22:18 » Автор: Едгар Букмирза
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