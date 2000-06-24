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В Сети показали светящихся акул. Видео
Схожей способностью отличается волнистая акула.
Исследователи отмечают, что акулы, излучающие зеленый свет, водятся на очень большой глубине, куда почти не проникает солнечный свет. Выглядит данный процесс достаточно необычно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Хищники обнаружены в водах океана Южной Калифорнии, однако не исключается, что они водятся и в других местах. Ученые до сих пор не знали, что у данного вида акул светиться настолько ярко кожа.
Читайте также: Самые удивительные виды акул. Видео
Предполагается, что когда хищник перебывает на менее значительной глубине, то его кожа поглощает солнечный свет, который преобразуется в зеленый оттенок. Данным образом акула может заманивать добычу или партнера, но узнать больше помогут последующие исследования.
Исследователи отмечают, что акулы, излучающие зеленый свет, водятся на очень большой глубине, куда почти не проникает солнечный свет. Выглядит данный процесс достаточно необычно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Хищники обнаружены в водах океана Южной Калифорнии, однако не исключается, что они водятся и в других местах. Ученые до сих пор не знали, что у данного вида акул светиться настолько ярко кожа.
Читайте также: Самые удивительные виды акул. Видео
Предполагается, что когда хищник перебывает на менее значительной глубине, то его кожа поглощает солнечный свет, который преобразуется в зеленый оттенок. Данным образом акула может заманивать добычу или партнера, но узнать больше помогут последующие исследования.
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