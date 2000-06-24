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Последние кадры с космического аппарата перед столкновением с кометой. Видео
Аппарат Розетта столкнулся с ядром кометы.
Исследователи из команды миссии Розетта показали видео спуска орбитального аппарата на поверхность кометы в сентябре 2016 года, тем самым завершив публикацию архива снимков и научных данных, полученных в ходе изучения ядра кометы Чурюмова-Герасименко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.
Аппарат Розетта был запущен в космос в 2004 году и после 10-летнего полета достиг кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, на орбите вокруг которой проработал два года.
За это время было собрано огромное количество данных о строении кометного ядра и его газовой оболочки, об изменениях в ходе приближения кометы к Солнцу. Благодаря Розетте ученые обнаружили на комете иней и прекурсоры сахаров, балансирующие скалы и молекулярный азот, а также выяснили, что содержание тяжелой воды в выделяемых ядром газах более чем в три раза выше, чем в земных океанах. Миссия станции завершилась 30 сентября 2016 года запланированным столкновением с поверхностью кометы.
Весной 2019 года в NASA выберут из двух финалистов следующую миссию программы Новые рубежи. Агентство отправит либо зонд, который доставит на Землю образцы грунта с кометы Чурюмова-Герасименко, либо дрон, который сможет перемещаться по поверхности Титана.
Ранее специалисты Европейского космического агентства (ESA) решили сыграть в игру с пользователями и выложили у себя фотографию с кометы Чурюмова-Герасименко, около которой побывала автоматическая межпланетная станция Rosetta, а спускаемый аппарат Philae был запущен на поверхность объекта.
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Астрономы предложили желающим найти на снимке, сделанном 30 августа 2016 года с расстояния 2,5 км, зонд "Филы".
Исследователи из команды миссии Розетта показали видео спуска орбитального аппарата на поверхность кометы в сентябре 2016 года, тем самым завершив публикацию архива снимков и научных данных, полученных в ходе изучения ядра кометы Чурюмова-Герасименко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.
Аппарат Розетта был запущен в космос в 2004 году и после 10-летнего полета достиг кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, на орбите вокруг которой проработал два года.
За это время было собрано огромное количество данных о строении кометного ядра и его газовой оболочки, об изменениях в ходе приближения кометы к Солнцу. Благодаря Розетте ученые обнаружили на комете иней и прекурсоры сахаров, балансирующие скалы и молекулярный азот, а также выяснили, что содержание тяжелой воды в выделяемых ядром газах более чем в три раза выше, чем в земных океанах. Миссия станции завершилась 30 сентября 2016 года запланированным столкновением с поверхностью кометы.
Весной 2019 года в NASA выберут из двух финалистов следующую миссию программы Новые рубежи. Агентство отправит либо зонд, который доставит на Землю образцы грунта с кометы Чурюмова-Герасименко, либо дрон, который сможет перемещаться по поверхности Титана.
Ранее специалисты Европейского космического агентства (ESA) решили сыграть в игру с пользователями и выложили у себя фотографию с кометы Чурюмова-Герасименко, около которой побывала автоматическая межпланетная станция Rosetta, а спускаемый аппарат Philae был запущен на поверхность объекта.
Читайте также: Netflix показал трейлер необычного фильма. Видео
Астрономы предложили желающим найти на снимке, сделанном 30 августа 2016 года с расстояния 2,5 км, зонд "Филы".
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