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Экономист рассказал, что будет с ценами на алкоголь и сигареты. Видео
До 2025 года ожидается рекордное подорожание этих товаров.
Курящим украинцам стоит ожидать в ближайшем будущее рекордного подорожания цены на сигареты. Об этом сообщил экономист Максим Праздников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
«Мы взяли на себя определенные обязательства, мы должны привести цены на сигареты в соответствие с уровнем, который на сегодняшний день есть в Европе. Есть подписанные соглашения, где прописаны нормы о том, что у нас в течение 4-5 лет будет постоянно повышаться акциз на сигареты. Таким образом, цену на пачку мы доведем до более 100 грн. Будет постепенно на 20-25% каждый год идти увеличение цены», — отметил он.
Более того, Праздников уточнил, что при помощи подобных мер, в совокупности с пропагандой здорового образа жизни, планируется уменьшить количество курильщиков на 20%.
Напомним, в Ассоциации поставщиков торговых сетей подсчитали, сколько бутылок спиртного и пачек сигарет может приобрести себе среднестатистический украинец на среднюю зарплату по стране. Результаты исследования представил на своей странице в Facebook депутат Киевского облсовета Алексей Дорошенко.
При составлении статистики учитывалась средняя зарплата украинцев за декабрь 2017 года, которая составляла 8777 грн, при этом подчеркивалось, что по данным за апрель этот показатель уменьшился до 8480 грн.
На эти деньги в январе этого года можно было приобрести 637 бутылок пива отечественного производства емкостью 0,5 л. При этом уже в апреле покупательская способность украинцев упала до 586 бутылок пива — то есть на 8%.
Министерство экономического развития и торговли выступило с инициативой поднять минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.
Как сообщается в опубликованном на сайте ведомства проекте постановления, было предложено повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%, на виски, ром и джин на 12%, на коньяк (бренди) на 6,6-9,5%, а на вино — от 4,5 до 13,5%.
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В министерстве объяснили, что базой расчетов послужили данные производителей по стоимости производства за второе полугодие 2017 года. Также подчеркнули, что что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк будут повышены на 20% с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.
Курящим украинцам стоит ожидать в ближайшем будущее рекордного подорожания цены на сигареты. Об этом сообщил экономист Максим Праздников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
«Мы взяли на себя определенные обязательства, мы должны привести цены на сигареты в соответствие с уровнем, который на сегодняшний день есть в Европе. Есть подписанные соглашения, где прописаны нормы о том, что у нас в течение 4-5 лет будет постоянно повышаться акциз на сигареты. Таким образом, цену на пачку мы доведем до более 100 грн. Будет постепенно на 20-25% каждый год идти увеличение цены», — отметил он.
Более того, Праздников уточнил, что при помощи подобных мер, в совокупности с пропагандой здорового образа жизни, планируется уменьшить количество курильщиков на 20%.
Напомним, в Ассоциации поставщиков торговых сетей подсчитали, сколько бутылок спиртного и пачек сигарет может приобрести себе среднестатистический украинец на среднюю зарплату по стране. Результаты исследования представил на своей странице в Facebook депутат Киевского облсовета Алексей Дорошенко.
При составлении статистики учитывалась средняя зарплата украинцев за декабрь 2017 года, которая составляла 8777 грн, при этом подчеркивалось, что по данным за апрель этот показатель уменьшился до 8480 грн.
На эти деньги в январе этого года можно было приобрести 637 бутылок пива отечественного производства емкостью 0,5 л. При этом уже в апреле покупательская способность украинцев упала до 586 бутылок пива — то есть на 8%.
Министерство экономического развития и торговли выступило с инициативой поднять минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.
Как сообщается в опубликованном на сайте ведомства проекте постановления, было предложено повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%, на виски, ром и джин на 12%, на коньяк (бренди) на 6,6-9,5%, а на вино — от 4,5 до 13,5%.
Читайте также: Последние кадры с космического аппарата перед столкновением с кометой. Видео
В министерстве объяснили, что базой расчетов послужили данные производителей по стоимости производства за второе полугодие 2017 года. Также подчеркнули, что что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк будут повышены на 20% с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.
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