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Президентское выступление закончилось взрывом на стадионе в Зимбабве. Видео
Несколько человек получили ранения, президент не пострадал.
В Зимбабве на стадионе в городе Булавайо в субботу прогремел взрыв, когда там выступал лидер страны Эммерсон Мнангагва. Взрыв прогремел, когда Мнангагва готовился покинуть сцену во время предвыборного митинга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Президент Зимбабве остался невредим. Государственные СМИ уже назвали инцидент попыткой убить его.
"Взрыв прогремел в нескольких дюймах от меня, но мое время еще не пришло", - отметил Мнангагва.
Он также подчеркнул, что "трусливый акт" не сможет сорвать первые в Зимбабве выборы после свержения бывшего лидера страны Роберта Мугабе.
В результате инцидента был ранен в ногу вице-президент страны Кембо Мохади. Ранения получили также восемь или девять человек, присутствовавших на митинге.
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Президентские выборы должны состояться в Зимбабве 30 июля.
В Зимбабве на стадионе в городе Булавайо в субботу прогремел взрыв, когда там выступал лидер страны Эммерсон Мнангагва. Взрыв прогремел, когда Мнангагва готовился покинуть сцену во время предвыборного митинга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Президент Зимбабве остался невредим. Государственные СМИ уже назвали инцидент попыткой убить его.
"Взрыв прогремел в нескольких дюймах от меня, но мое время еще не пришло", - отметил Мнангагва.
Он также подчеркнул, что "трусливый акт" не сможет сорвать первые в Зимбабве выборы после свержения бывшего лидера страны Роберта Мугабе.
В результате инцидента был ранен в ногу вице-президент страны Кембо Мохади. Ранения получили также восемь или девять человек, присутствовавших на митинге.
Читайте также: Последние кадры с космического аппарата перед столкновением с кометой. Видео
Президентские выборы должны состояться в Зимбабве 30 июля.
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