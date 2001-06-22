» » Президентское выступление закончилось взрывом на стадионе в Зимбабве. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Президентское выступление закончилось взрывом на стадионе в Зимбабве. Видео

Президентское выступление закончилось взрывом на стадионе в Зимбабве. Видео Несколько человек получили ранения, президент не пострадал.

В Зимбабве на стадионе в городе Булавайо в субботу прогремел взрыв, когда там выступал лидер страны Эммерсон Мнангагва. Взрыв прогремел, когда Мнангагва готовился покинуть сцену во время предвыборного митинга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Президент Зимбабве остался невредим. Государственные СМИ уже назвали инцидент попыткой убить его.

"Взрыв прогремел в нескольких дюймах от меня, но мое время еще не пришло", - отметил Мнангагва.

Он также подчеркнул, что "трусливый акт" не сможет сорвать первые в Зимбабве выборы после свержения бывшего лидера страны Роберта Мугабе.

В результате инцидента был ранен в ногу вице-президент страны Кембо Мохади. Ранения получили также восемь или девять человек, присутствовавших на митинге.

Читайте также: Последние кадры с космического аппарата перед столкновением с кометой. Видео

Президентские выборы должны состояться в Зимбабве 30 июля.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Зимбабве, взрыв, президент

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     189
     0

Похожие новости по теме

Песни и танцы: в Зимбабве празднуют отставку президента. Видео Песни и танцы: в Зимбабве празднуют отставку президента. Видео

В Зимбабве танцами встретили новость об отставке Мугабе, стало известно имя его преемника

Смертельный взрыв прогремел в России: обнародованы кадры ЧП. Видео Смертельный взрыв прогремел в России: обнародованы кадры ЧП. Видео

В результате инцидента погибли двое человек.

Мощный взрыв прогремел в Китае: опубликованы кадры ЧП. Видео Мощный взрыв прогремел в Китае: опубликованы кадры ЧП. Видео

Взрыв прогремел на нефтехимическом заводе.

В Турции прогремел мощный взрыв: обнародованы кадры с места ЧП. Видео В Турции прогремел мощный взрыв: обнародованы кадры с места ЧП. Видео

Погиб один полицейский, 4 сотрудника полиции ранены.

В Турции на свадьбе прогремел взрыв: 8 погибших. Видео В Турции на свадьбе прогремел взрыв: 8 погибших. Видео

Исполнителем взрыва был террорист-смертник.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх